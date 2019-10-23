Правительство обновило прогноз по курсу доллара на 2020 год
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания правительства 23 октября, передает Hromadske.
"Средний курс на 2020 год, который мы закладываем в консервативном прогнозе 27 гривень за доллар. В оптимистичном, если экономика будет быстрее расти, то мы закладываем курс 24,8 гривни за доллар ", заявил Гончарук.
Отмечается, что правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. По данным этого прогноза перестроят проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в Раде. Консервативный прогноз предполагает рост экономики в 2020 году на 3,7%.
В то же время Гончарук сообщил, что экономика Украины может расти гораздо быстрее, если будут реальные результаты в борьбе с коррупцией. Тогда может реализоваться оптимистичный прогноз экономического роста на 4,8% 2020 года и падение курса валют до 24,8 гривни за доллар.
- Отметим, в проект бюджета 2020 заложен курс доллара на уровне 28,2 гривни за доллар.
- Напомним, Кабинет министров утвердил два новых прогнозных макропоказателя экономического и социального развития Украины на 2020-2022 лет. При оптимистичном экономика в 2020 году может вырасти на 4,8%.
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