Правительство обновило прогноз по курсу доллара на 2020 год

23 октября, 2019, 16:48

Кабинет министров Украины утвердил макроэкономический прогноз на 2020 год: курс доллара заложен на уровне 27 грн

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время пресс-брифинга по итогам заседания правительства 23 октября, передает Hromadske.

"Средний курс на 2020 год, который мы закладываем в консервативном прогнозе 27 гривень за доллар. В оптимистичном, если экономика будет быстрее расти, то мы закладываем курс 24,8 гривни за доллар ", заявил Гончарук.

Отмечается, что правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. По данным этого прогноза перестроят проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в Раде. Консервативный прогноз предполагает рост экономики в 2020 году на 3,7%.

В то же время Гончарук сообщил, что экономика Украины может расти гораздо быстрее, если будут реальные результаты в борьбе с коррупцией. Тогда может реализоваться оптимистичный прогноз экономического роста на 4,8% 2020 года и падение курса валют до 24,8 гривни за доллар.