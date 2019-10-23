Полиция обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

23 октября, 2019, 12:18

Тела 39 человек нашли в грузовике в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании

Полиция уже арестовала 25-летнего водителя грузовика по подозрению в убийстве, сообщает BBC ..

По предварительной информации, среди погибших есть 38 взрослых и один ребенок.

Полиция сообщает, что грузовик приехала в Англию из Болгарии в субботу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших.