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Espreso.tvОбществоПолиция обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном

Полиция обнаружила 39 тел в грузовике под Лондоном


фото: reuters
Тела 39 человек нашли в грузовике в индустриальном парке Вотеглейд графства Эссекс в Великобритании

Полиция уже арестовала 25-летнего водителя грузовика по подозрению в убийстве, сообщает BBC ..

По предварительной информации, среди погибших есть 38 взрослых и один ребенок.

Полиция сообщает, что грузовик приехала в Англию из Болгарии в субботу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личности погибших.

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