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Espreso.tvОбществоПохищенного на Киевщине младенца нашли: ребенок жив и невредим, - МВД

Похищенного на Киевщине младенца нашли: ребенок жив и невредим, - МВД


фото: fb
Похищенного 3-месячного мальчика в пгт Коцюбинское под Киевом нашли

Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

Сообщается, что ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.

Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика : неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.

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