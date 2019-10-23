Похищенного на Киевщине младенца нашли: ребенок жив и невредим, - МВД

23 октября, 2019, 17:10

Похищенного 3-месячного мальчика в пгт Коцюбинское под Киевом нашли

Об этом сообщает пресс служба МВД Украины.

Сообщается, что ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики.

Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в полицию поступило сообщение о похищении мальчика : неизвестная женщина увезла его на легковушке в неизвестном направлении.