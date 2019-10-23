Переселенцам задолжали пенсии более чем 8 млн грн, - Денисова

23 октября, 2019, 15:40

Внутренне перемещенным лицам-пенсионерам правительство задолжало выплаты на сумму более 8 млн гривень

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.

"На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн., что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины ", - отметила омбудсмен.

В среднем задолженность составляет по 31 тысячу гривень на человека.

Общая сумма невыплаченных пенсий людям, которые находились на учете в Пенсионном фонде на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 млрд грн.