Переселенцам задолжали пенсии более чем 8 млн грн, - Денисова
23 октября, 2019, 15:40
Внутренне перемещенным лицам-пенсионерам правительство задолжало выплаты на сумму более 8 млн гривень
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Facebook.
"На 01.09.2019 года 259,6 тыс. пенсионерам ВПО не выплачена пенсия за прошедший период на сумму 8096 623,4 тыс. грн., что связано с прекращением их выплаты и отсутствием соответствующего порядка, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины ", - отметила омбудсмен.
В среднем задолженность составляет по 31 тысячу гривень на человека.
Общая сумма невыплаченных пенсий людям, которые находились на учете в Пенсионном фонде на территориях, которые на сегодня временно оккупированы, в период с июня 2016 по апрель 2018 составляет 33,6 млрд грн.
- Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина возобновит выплату пенсий жителям оккупированного Донбасса в рамках "плана Зеленского"
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