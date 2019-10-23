Переаттестация прокуроров началась не без приключений, - Чумак
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в Facebook.
"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек было в первой группе. Не обошлось без приключений.
Ну, во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатам ", - отметил Чумак.
По его словам, один прокурор военной прокуратуры набрал 90 баллов из 100.
Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал , что переаттестация будет состоять из тестов на знание законодательства, проверки общих способностей, проверки на добродетель и интервью (проведение собеседования). К собеседованию будут привлечены специалисты из внешней среды, эксперты гражданского общества и представители международных организаций.
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