Переаттестация прокуроров началась не без приключений, - Чумак

23 октября, 2019, 10:34

В среду, 23 октября, началась переаттестация прокуроров

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак в Facebook.

"Сегодня, прокуроры начали проходить аттестацию. Более 200 человек было в первой группе. Не обошлось без приключений.

Ну, во-первых, один человек даже придя на тестирование, отказался от его прохождения. Но есть уже и приятные новости, на данный момент уже несколько человек закончили тестирование с положительным результатам ", - отметил Чумак.

По его словам, один прокурор военной прокуратуры набрал 90 баллов из 100.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка рассказывал , что переаттестация будет состоять из тестов на знание законодательства, проверки общих способностей, проверки на добродетель и интервью (проведение собеседования). К собеседованию будут привлечены специалисты из внешней среды, эксперты гражданского общества и представители международных организаций.