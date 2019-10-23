Патрульные катера Island из США прибыли в военную гавань в Одессе
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
Отмечается, что 2 патрульных катера класса "Island" под руководством украинских экипажей и с участием иностранных экспертов начнут этап подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки.
"Славянск" и "Старобельск" пройдут ряд ходовых испытаний, по завершению которых катера будут включены в состав ВМС ВСУ
"Благодаря своей скорости, маневренности и вооружению, такие катера способны выполнять значительный спектр задач, присущих классическим надводным кораблям", - пояснили в ВМС.
Патрульные катера типа "Айленд" (англ. "Island") - это класс быстроходных патрульных катеров для Береговой охраны США, который предназначен для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.
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