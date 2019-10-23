Обвал дома в Дрогобыче произошел из-за разрушения несущей стены в подвале, - эксперты

23 октября, 2019, 09:39

В результате обрушения дома в ночь на 29 августа в Дрогобыче Львовской области погибли 6 человек

Об этом сообщает ТСН .

"Причиной обрушения дома в Дрогобыче стало разрушение несущей стены в подвале", - говорится в сообщении.

В техническом отчете названы 2 возможные причины: при строительстве использовали кирпич и раствор ненадлежащего качества и не выполнили гидроизоляцию пола, средняя опорная стена в подвале просела и разрушилась.

Вторая вероятная причина - вмешательство в конструкцию уже после строительства, но эту версию должна подтвердить или опровергнуть судебная экспертиза после того, как разберут завалы дома.

Эксперты также предлагают устроить взрыв, чтобы полуразрушенный дом вообще снести.