Обвал дома в Дрогобыче произошел из-за разрушения несущей стены в подвале, - эксперты
Об этом сообщает ТСН .
"Причиной обрушения дома в Дрогобыче стало разрушение несущей стены в подвале", - говорится в сообщении.
В техническом отчете названы 2 возможные причины: при строительстве использовали кирпич и раствор ненадлежащего качества и не выполнили гидроизоляцию пола, средняя опорная стена в подвале просела и разрушилась.
Вторая вероятная причина - вмешательство в конструкцию уже после строительства, но эту версию должна подтвердить или опровергнуть судебная экспертиза после того, как разберут завалы дома.
Эксперты также предлагают устроить взрыв, чтобы полуразрушенный дом вообще снести.
-
Напомним, в Дрогобыче в 2:46 по ул. Грушевского обвалился четырехэтажный дом .
-
В результате обрушения погибли 6 человек.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно