Общины, округа и регионы с префектами и старостами: Корниенко объяснил изменения Конституции по децентрализации

23 октября, 2019, 13:56

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал, что изменится после принятия законопроектив в части децентрализации

Об этом он сказал журналистам в кулуарах, передает Еспресо.TV .

"Сейчас у нас в Конституции есть" деревня "," поселок "," город ", отдельно есть" город районного значения "," город областного значения ". Это сложная система. Простая система - это общество - базовая единица. Таким образом все , что сейчас по-разному называется, будет называться "община", и общества будут покрывать всю территорию Украины ", - рассказал нардеп.

Следующий уровень - субрегиональный, округа. По словам Корниенко, округ по территории примерно - это нынешние 3-4 районы, до 5 районов. То есть вся Украина - это около 100 округов.

Следующий уровень, согласно изменениям, что предлагает "Слуга народа" - это регион. В регионы предлагают относить области и АР Крым.

"Самоуправление пока дискутируется на уровне области и АР Крым и на уровне общины. На уровне округа самоуправления пока не обсуждается. Но коллеги из профильных ассоциаций говорят, что надо там его оставить. Органы самоуправления на всех уровнях предлагается избирать на 4 года - это европейская практика, потому что они решают более операционные вопросы, им не нужна институциональная память, чтобы они 5 лет работали ", - пояснил Корниенко.

Народный депутат отметил, что вместо местных государственных администраций, которые предлагается ликвидировать, предлагают создать префектуры, которые будут возглавлять префекты. Префект - это государственный служащий, который назначается президентом по представлению Кабмина.

"Он обеспечивает реализацию государственных программ на территории округа и области и осуществляет надзор за законностью решений органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. Для этого у него есть механизм приостановления решений органов местного самоуправления с одновременным обращением в суд", - отметил нардеп.

Он добавил, что облсоветы остаются. "Мы планируем пересмотреть количества депутатов в облсоветах, на треть уменьшить. Облсовет из своего состава будет выбирать себе главу облсовета и будет формировать исполком облсовета. Община села будет выбирать старост", - сказал Корниенко.