О переговорах с боевиками и языковом вопросе: нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в эфире российских пропагандистов
Об этом он сам сообщил в Facebook.
"Решение принять участие в эфире телеканале далось мне не просто. Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон ", - пояснил свое участие в эфире пропагандистов Шевченко.
В частности нардеп рассказал, что ситуация в обществе по формуле Штайнмайера была брошена в общество "радикальными националистами".
Народный избранник также объяснял рупорам Кремля, украинская армия уже не такая, как была в 2014 году:
"Украинская армия не такая, как в 2014 году. Я также могу сказать, что не дай Бог стрелять в украинскую армию. ... Напомню, что в истории много случаев, когда Украина отражалась от врагов и выстояла. Поэтому позиция силы не может быть применена, только компромисс, мир и здравый смысл ".
"Если вы хотите, чтобы у нас были нормальные отношения, должны пойти на уступки. Россия уступить, но ничего для этого не делает", - отметил Шевченко.
Он рассказал и о проблемах, которые надо в первую очередь решить, в частности, о "языковых и культурных".
По его мнению, "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества".
Затем нардеп заявил о желании встретиться с главарями боевиков "ЛДНР", например с Денисом Пушилиним:
"Никто не будет договариваться с такой позицией, которую слышал от Пушилина:" есть минский процесс, альтернативы нет, выполняйте, до свидания ". Давайте хоть встретимся, посмотрим друг другу в глаза, дизнають, чего хотим, надо доверие. Мы за компромисс, за встречу ",
Пропагандисты одновременно рассказывали о мирных намерениях РФ и ее желание, чтобы Украина возобновила суверенитет, также отмечали, что то, что происходит на Донбассе - "происходит без российских войск".
В комментариях под видео уже высказалась коллега Шевченко по партии Елизавета Богуцкая:
"Евгений, Вам не кажется, что Вы от Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже с" добрых побуждений "к Путину летают".
На что он ответил: "нет, не кажется. Я отстаиваю интересы нашего государства".
Евгений Владимирович Шевченко - украинский юрист и предприниматель. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" (избирательный округ № 76, Вознесеновский, Хортицкий районы г.. Запорожье)
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