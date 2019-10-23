О переговорах с боевиками и языковом вопросе: нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в эфире российских пропагандистов

23 октября, 2019, 08:42

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Решение принять участие в эфире телеканале далось мне не просто. Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон ", - пояснил свое участие в эфире пропагандистов Шевченко.

В частности нардеп рассказал, что ситуация в обществе по формуле Штайнмайера была брошена в общество "радикальными националистами".

Народный избранник также объяснял рупорам Кремля, украинская армия уже не такая, как была в 2014 году:

"Украинская армия не такая, как в 2014 году. Я также могу сказать, что не дай Бог стрелять в украинскую армию. ... Напомню, что в истории много случаев, когда Украина отражалась от врагов и выстояла. Поэтому позиция силы не может быть применена, только компромисс, мир и здравый смысл ".

"Если вы хотите, чтобы у нас были нормальные отношения, должны пойти на уступки. Россия уступить, но ничего для этого не делает", - отметил Шевченко.

Он рассказал и о проблемах, которые надо в первую очередь решить, в частности, о "языковых и культурных".

По его мнению, "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества".

Затем нардеп заявил о желании встретиться с главарями боевиков "ЛДНР", например с Денисом Пушилиним:

"Никто не будет договариваться с такой позицией, которую слышал от Пушилина:" есть минский процесс, альтернативы нет, выполняйте, до свидания ". Давайте хоть встретимся, посмотрим друг другу в глаза, дизнають, чего хотим, надо доверие. Мы за компромисс, за встречу ",

Пропагандисты одновременно рассказывали о мирных намерениях РФ и ее желание, чтобы Украина возобновила суверенитет, также отмечали, что то, что происходит на Донбассе - "происходит без российских войск".

В комментариях под видео уже высказалась коллега Шевченко по партии Елизавета Богуцкая:

"Евгений, Вам не кажется, что Вы от Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже с" добрых побуждений "к Путину летают".

На что он ответил: "нет, не кажется. Я отстаиваю интересы нашего государства".

Евгений Владимирович Шевченко - украинский юрист и предприниматель. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" (избирательный округ № 76, Вознесеновский, Хортицкий районы г.. Запорожье)