 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоО переговорах с боевиками и языковом вопросе: нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в эфире российских пропагандистов

О переговорах с боевиками и языковом вопросе: нардеп от "Слуги народа" Шевченко принял участие в эфире российских пропагандистов

Народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале

Об этом он сам сообщил в Facebook.

"Решение принять участие в эфире телеканале далось мне не просто. Но это необходимо было сделать, чтобы донести гражданам Российской Федерации прямую позицию украинского народа по созданию и выполнения всех условий для обеспечения мира на оккупированных территориях. Чтобы наступил долгожданный мир необходимо идти на компромиссы и это касается двух сторон ", - пояснил свое участие в эфире пропагандистов Шевченко.

В частности нардеп рассказал, что ситуация в обществе по формуле Штайнмайера была брошена в общество "радикальными националистами".

Народный избранник также объяснял рупорам Кремля, украинская армия уже не такая, как была в 2014 году:

"Украинская армия не такая, как в 2014 году. Я также могу сказать, что не дай Бог стрелять в украинскую армию. ... Напомню, что в истории много случаев, когда Украина отражалась от врагов и выстояла. Поэтому позиция силы не может быть применена, только компромисс, мир и здравый смысл ".

"Если вы хотите, чтобы у нас были нормальные отношения, должны пойти на уступки. Россия уступить, но ничего для этого не делает", - отметил Шевченко.

Он рассказал и о проблемах, которые надо в первую очередь решить, в частности, о "языковых и культурных".

По его мнению, "языковой вопрос, который был поднят ультранационалистами, привел к расколу общества".

Затем нардеп заявил о желании встретиться с главарями боевиков "ЛДНР", например с Денисом Пушилиним:

"Никто не будет договариваться с такой позицией, которую слышал от Пушилина:" есть минский процесс, альтернативы нет, выполняйте, до свидания ". Давайте хоть встретимся, посмотрим друг другу в глаза, дизнають, чего хотим, надо доверие. Мы за компромисс, за встречу ",

Пропагандисты одновременно рассказывали о мирных намерениях РФ и ее желание, чтобы Украина возобновила суверенитет, также отмечали, что то, что происходит на Донбассе - "происходит без российских войск".

В комментариях под видео уже высказалась коллега Шевченко по партии Елизавета Богуцкая:

"Евгений, Вам не кажется, что Вы от Бойко с Медведчуком ничем не отличаетесь? Те тоже с" добрых побуждений "к Путину летают".

На что он ответил: "нет, не кажется. Я отстаиваю интересы нашего государства".

Евгений Владимирович Шевченко - украинский юрист и предприниматель. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа" (избирательный округ № 76, Вознесеновский, Хортицкий районы г.. Запорожье)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать