Нидерландский футболист признался, что не хочет играть под руководством российского тренера
23 октября, 2019, 20:13
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур на тренировке поссорился с российским тренером Леонидом Слуцким
Об этом сообщает AD.
На тренировке нидерландского "Витесса" состоялась словесная перепалка между футболистами и главным тренером команды, россиянином Леонидом Слуцким. Полузащитник Ришедли Базур остался недоволен после игрового столкновения с Джей-Роем Гротом, а затем и накричал на тренера.
"Отвали, я не хочу играть за твою команду", - сказал футболист российском тренеру.
Это уже второй случай конфликта между Базуром и Слуцким. В августе 2019 г. футболист и тренер поссорились в тренажерном зале. Следующий матч футболист провел в запасе, после чего извинился перед тренером.
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