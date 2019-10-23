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Espreso.tvСпортНидерландский футболист признался, что не хочет играть под руководством российского тренера

Нидерландский футболист признался, что не хочет играть под руководством российского тренера


фото: BSR Agency
Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур на тренировке поссорился с российским тренером Леонидом Слуцким

Об этом сообщает AD.

На тренировке нидерландского "Витесса" состоялась словесная перепалка между футболистами и главным тренером команды, россиянином Леонидом Слуцким. Полузащитник Ришедли Базур остался недоволен после игрового столкновения с Джей-Роем Гротом, а затем и накричал на тренера.

"Отвали, я не хочу играть за твою команду", - сказал футболист российском тренеру.

Это уже второй случай конфликта между Базуром и Слуцким. В августе 2019 г. футболист и тренер поссорились в тренажерном зале. Следующий матч футболист провел в запасе, после чего извинился перед тренером.

 

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