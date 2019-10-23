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Espreso.tvОбществоНовоназначенный советник секретаря СНБО Сивохо собирается "вернуть людей на Донбассе в Украину ментально"

Новоназначенный советник секретаря СНБО Сивохо собирается "вернуть людей на Донбассе в Украину ментально"

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что будет предлагать органам власти определенные идеи по гуманитарной политике в отношении оккупированных территорий Донбасса

Об этом он сообщил журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Сивохо, его главная задача на этом посту "вернуть людей на Донбассе в Украину ментально".

"Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой - чужой", когда работала пропаганда, с обеих сторон, с обеих сторон работала пропаганда... Очень трудно это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня", - сказал он.

Сивохо добавил, что будет заниматься гуманитарными проблемами и давать советы.

"Пока не расскажу о своих предложениях, так как некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые - приняты. Из тех, что будут приняты, я сам к вам (СМИ) буду обращаться, чтобы вы помогали нам раскручивать эту тему", - отметил он.

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