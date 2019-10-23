Назначен новый прокурор Крыма
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нового главу ведомства представил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, возглавлявший прокуратуру до него.
"Прокуратуру АР Крым должен возглавлять надежный руководитель, человек, который понимает специфику и особенности работы ведомства. Игорь Поночовный с 2017 г. работал в прокуратуре автономии, прошел путь от заместителя начальника управления до заместителя прокурора. За это время зарекомендовал себя исключительно как профессионал, который сможет эффективно продолжить работу ведомства на пути к деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым", - отметил Мамедов.
Поночовный пообещал продолжить расследование нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
"Мы продолжим реализовывать те планы и задачи, которые определены Стратегией развития прокуратуры АР Крым в условиях временной оккупации на 2019-2021 годы. Ни один факт нарушения прав человека на временно оккупированном полуострове не останется без нашего внимания, а виновные лица будут привлечены к ответственности как на национальном, так и на международном уровнях", - отметил Поночовный.
Справка. Карьеру прокурора начал в 2009 году на должности помощника прокурора Дарницкого района города Киева. В декабре 2017 года, начал работу в прокуратуре Автономной Республики Крым. Сначала - на должности заместителя начальника управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства. Затем возглавил управление надзора в уголовном производстве.
В июне 2018 г. занял должность заместителя прокурора Автономной Республики Крым.
22 октября 2019 г. приказом Генерального прокурора И.М. Поночовный назначен на должность прокурора Автономной Республики Крым.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно