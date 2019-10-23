Нардепа-"слугу" Шевченко могут исключить из фракции за выступление у российских пропагандистов, - однопартиец
Такую возможность допустил в эфире Еспресо.TV нардеп от "Слуги народа" Виталий Безгин.
"К сожалению, инструмента лишения мандата у нас нет, но все же инструмент исключения из фракции есть. Я думаю, что предмет того, что стоит обсуждать. Это покажет заседание фракции, но, в частности, я считаю, что это правильно", - сказал Безгин .
Депутат Безгин отметил, что считает недопустимым поведение своего однопартийца Шевченко.
"Я считаю, что эта ситуация объективно является недопустимой. Конечно, это не позиция государства Украина, не является позицией фракции "Слуга народа" - это самодеятельность, которая реально имеет объективно очень негативный эффект для всей Украины и поступок просто недопустимым. У нас будет заседание фракции в понедельник, и я в этой ситуации сторонник максимально жестких санкций. Потому что с такой риторикой в российском пропагандистском шоу украинский парламентарий не может быть, если он является членом фракции, которая называется "Слуга народа". Он слуга народа Украины , а не каких-то политических субъектов из России", - подчеркнул Безгин.
- Напомним, что 22 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
- Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий назвал Шевченко предателем и коллаборационистом.
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