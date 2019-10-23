Нафтогазу разрешили не штрафовать ОСМД за недобор или перебор газа
23 октября, 2019, 13:38
Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг позволила Нафтогазу не начислять штрафы за недобор или перебор газа объединениям совладельцев многоквартирных домов, которые получают газ на условиях специальных обязанностей (ПСО)
Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
Соответствующее постановление № 2081 НКРЕКП приняла 7 октября 2019, документ уже вступил в силу.
Как сообщается, перед тем Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.
Согласно нормы, действовавшей ранее, потребитель должен возместить поставщику убытки в случае отклонения фактического отбора газа от заявленного на 5%. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа действовала с марта 2019 года.
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