Нафтогазу разрешили не штрафовать ОСМД за недобор или перебор газа

23 октября, 2019, 13:38

Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг позволила Нафтогазу не начислять штрафы за недобор или перебор газа объединениям совладельцев многоквартирных домов, которые получают газ на условиях специальных обязанностей (ПСО)

Об этом сообщила пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.

Соответствующее постановление № 2081 НКРЕКП приняла 7 октября 2019, документ уже вступил в силу.

Как сообщается, перед тем Нафтогаз проводил активные консультации с регулятором по упрощению правил для непрофессиональных участников рынка газа.

Согласно нормы, действовавшей ранее, потребитель должен возместить поставщику убытки в случае отклонения фактического отбора газа от заявленного на 5%. Норма о финансовых санкциях при несоответствии заявленного и фактического объема потребления газа действовала с марта 2019 года.