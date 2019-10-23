На Киевщине похитили 3-месячного младенца: в области введен план-перехват
23 октября, 2019, 14:02
В среду, 23 октября, в пгт. Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла в автомобиле в неизвестном направлении.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
Отмечается, что одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.
В полиции говорят, что, видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленницы, внезапно схватила мальчика и убегала на легковушке серебряного цвета.
"Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленница разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват", - говорится в сообщении.
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