На Киевщине похитили 3-месячного младенца: в области введен план-перехват

23 октября, 2019, 14:02

В среду, 23 октября, в пгт. Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла в автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.

В полиции говорят, что, видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленницы, внезапно схватила мальчика и убегала на легковушке серебряного цвета.

"Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленница разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват", - говорится в сообщении.