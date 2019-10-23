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Espreso.tvОбществоНа Киевщине похитили 3-месячного младенца: в области введен план-перехват

На Киевщине похитили 3-месячного младенца: в области введен план-перехват


фото: augustnews
В среду, 23 октября, в пгт. Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила мальчика у матери и увезла в автомобиле в неизвестном направлении.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Отмечается, что одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.

В полиции говорят, что, видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленницы, внезапно схватила мальчика и убегала на легковушке серебряного цвета.

"Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилетку синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленница разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват", - говорится в сообщении.

 

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