На Донбассе погиб украинский военный
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.
За минувшие сутки, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
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