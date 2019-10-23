На Донбассе погиб украинский военный

23 октября, 2019, 07:37

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.