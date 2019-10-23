 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 14 обстрелов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил, двое - получили ранения, а еще один - получил боевое травмирование.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать