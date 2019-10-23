Миссия ОБСЕ обнаружила 21 "Град" и более 50 танков вне мест отвода
Об этом сообщает штаб ООС.
"19 октября, около населенного пункта Краснолучский, что на Луганщине, БПЛА СММ зафиксировал 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а вблизи населенного пункта Терновое, что в Донецкой области, 2 самоходных гаубицы 2С1 "Гвоздика"", - говорится в сообщении.
Вместе с тем, миссия зафиксировала вражеское вооружение, расположенное без нарушения линий отвода, но за пределами определенных мест хранения.
На основе доступных данных воздушного наблюдения возле Круглика выявлено 26 танков, около населенного пункта Мирное - 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 18 танков, 9 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка" и 5 противотанковых пушек МТ-12 "Рапира".
Возле населенного пункта Хрустальный обнаружено 10 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б" и 8 единиц буксируемых орудий калибра 152 мм 2А36 "Гиацинт-Б".
Кроме того, в районе населенного пункта Терновое выявлено 8 танков Т-72.
- 22 октября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, погиб 1 военный .
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