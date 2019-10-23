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Espreso.tvОбществоМинистры обороны НАТО обсудят увеличение поддержки Украины, - Столтенберг

Министры обороны НАТО обсудят увеличение поддержки Украины, - Столтенберг


фото: reuters
Руководители оборонных ведомств государств-членов Североатлантического альянса намерены договориться о новых программах поддержки Украины во время встречи на уровне министров обороны в Брюсселе, которая начнется в четверг

Об этом рассказал на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Европейская правда.

Комментируя медиа о том, что президент США Дональд Трамп пытался переложить на других союзников расходы по поддержке Украины, Столтенберг заверил, что со стороны НАТО никаких сокращений поддержки не предвидится.
"Все союзники - и в Северной Америке, и в Украине предоставляют Украине значительную поддержку", - подчеркнул генсек.

Со стороны НАТО, напомнил он, практическая поддержка Украины предоставляется через трастовые фонды, через помощь в модернизации вооруженных сил, структур безопасности, и в виде двусторонних программ помощи. Также твердой остается политическая поддержка. "Мы снова и снова заявляем, что не согласимся с незаконной аннексией Крыма и мы поддерживаем территориальную целостность Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Он сообщил, что на министерской встрече 24-25 октября будет рассматриваться вопрос о повышении уровня практической поддержки.

"Мы будем не только сохранять, но и наращивать поддержку, и сейчас мы находимся в процессе увеличения нашей поддержки для Украины в различных сферах, включая поддержку украинского военно-морского флота, и это будет одним из вопросов, который мы будем решать сейчас, на встрече в ближайшие два дня ", - заявил генсек Альянса.

"Я призываю партнеров достичь этой договоренности", - добавил Йенс Столтенберг.

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