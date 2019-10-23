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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: результаты всех матчей вторника

Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника


фото: REUTERS
22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл дома вничью с хорватским "Динамо", а "Манчестер Сити" победил на своем поле "Аталанту"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

22 октября

Группа A

"Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция) 0: 5

Голы: Икарди, 7, 63, Мбаппе, 61, 79, 83

"Галатасарай" (Турция) - "Реал" (Испания) 0: 1

Гол: Кроос, 18

Группа В

"Тоттенхэм" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 5: 0

Голы: Кейн, 9, 72, Сон Хин Мин, 16, 44, Ламела, 57

"Олимпиакос" (Греция) - "Бавария" (Германия) 2: 3

Голы: Эль-Араби, 23, Гильерме, 79 - Левандовски, 34, 62, Толиссо, 75

Группа С

"Шахтер" (Украина) - "Динамо" (Хорватия) 2: 2

Голы: Коноплянка, 16 Додо, 75 - Ольмо, 25 Оршич, 60 (пен.)

"Манчестер Сити" (Англия) - "Аталанта" (Италия) 5: 1

Голы: Агуэро, 34, 38 (пен.), Стерлинг, 58, 64, 69 - Малиновский, 28 (пен.)

Удаление: Фоуден, 83 ( "Манчестер Сити")

Группа D

"Атлетико" (Испания) - "Байер" (Германия) 1: 0

Гол: Мората, 78

"Ювентус" (Италия) - "Локомотив" (Россия) 2: 1

Голы: Дибала, 77, 79 - Миранчук, 30

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