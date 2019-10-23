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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: uefa.com
23 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Аякс" принимает "Челси", а "Интер" играет против "Боруссии"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

Групповой раунд. 3-й тур

23 октября

Группа G

19:55, "Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия), "Футбол 2"

22:00, "Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция)

Группа H

19:55, "Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия), "Футбол 1"

20:00, "Лилль" (Франция) - "Валенсия" (Испания)

Группа E

22:00, "Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия)

22:00, "Генк" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)

Группа F

22: 00, "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания)

22:00, "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"

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