Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
23 октября, 2019, 09:00
23 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Аякс" принимает "Челси", а "Интер" играет против "Боруссии"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
Групповой раунд. 3-й тур
23 октября
Группа G
19:55, "Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия), "Футбол 2"
22:00, "Бенфика" (Португалия) - "Лион" (Франция)
Группа H
19:55, "Аякс" (Нидерланды) - "Челси" (Англия), "Футбол 1"
20:00, "Лилль" (Франция) - "Валенсия" (Испания)
Группа E
22:00, "Зальцбург" (Австрия) - "Наполи" (Италия)
22:00, "Генк" (Бельгия) - "Ливерпуль" (Англия)
Группа F
22: 00, "Славия" (Чехия) - "Барселона" (Испания)
22:00, "Интер" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Футбол 1"
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
-
16 октября, 2019 Формула, или кошелек
Читайте также
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине