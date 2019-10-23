Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 3-го тура

23 октября, 2019, 07:01

После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" остался на третьей позиции в группе С

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 3-м туре "Шахтер" не смог победить на своем поле в Харькове загребское "Динамо" и сыграл с хорватами вничью 2: 2. После этой встречи чемпионы Украины набрали 4 очка и делят второе-третье место с "Динамо", у которого также 4 пункта.

В другой игре 3-го тура "Манчестер Сити" на своем поле победил "Аталанту" - 5: 1 - и набрал 9 очков. Итальянцам не помог набрать первые очки гол Руслана Малиновского с пенальти, который оказался первым для украинца за клуб из Бергамо.