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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 3-го тура

Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 3-го тура


фото: REUTERS
После 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" остался на третьей позиции в группе С

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 3-м туре "Шахтер" не смог победить на своем поле в Харькове загребское "Динамо" и сыграл с хорватами вничью 2: 2. После этой встречи чемпионы Украины набрали 4 очка и делят второе-третье место с "Динамо", у которого также 4 пункта.

В другой игре 3-го тура "Манчестер Сити" на своем поле победил "Аталанту" - 5: 1 - и набрал 9 очков. Итальянцам не помог набрать первые очки гол Руслана Малиновского с пенальти, который оказался первым для украинца за клуб из Бергамо.

  • 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
  • В другом матче Лиги чемпионов гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского не спас итальянцев от сокрушительного поражения в игре с "Манчестер Сити".
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