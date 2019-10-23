Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в ближайших поединках
Об этом сообщает ESPN Deportes .
По словам чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) Василия Ломаченко, наиболее привлекательными он считает бои с американцами Джервонтою Дэвисом и Девином Хейни.
"Я думаю, интересным боем и вместе с тем хорошим вызовом стал бы для меня поединок против Джервонты Дэвиса. С Девином Хейни также был бы хороший бой. Ведутся еще разговоры о Теофимо Лопесе, но сначала нам нужно дождаться его поединка с комм в декабре", - сказал Ломаченко.
Где он Хейни является временным чемпионом мира WBC в легком весе.
Джервонта Дэвис владеет титулом WBA во втором полулегком весе (до 59 кг), но в следующем бою 28 декабря дебютирует в легкой категории в поединке с кубинцем Юриоркисом Гамбоа.
Американец Теофимо Лопес и ганец Ричард Комми 14 декабря сразятся за титул IBF в легком весе. Победитель этого боя проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира по Ломаченко.
- 22 октября Василий Ломаченко назвал ганца Ричарда Комми фаворитом боя против американца Теофимо Лопеса за титул чемпиона мира IBF.
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