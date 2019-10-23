 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКонтуженная в зоне АТО: в полиции рассказали о похитительнице младенца

Контуженная в зоне АТО: в полиции рассказали о похитительнице младенца

Похитительницей 3-месячного младенца на Киевщине оказалась 26-летняя женщина родом из Бердичева, ранее потерявшая ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

"26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме. в этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью", - говорится я в сообщении.

Когда женщины встретились, мать дала подержать малыша "волонтерке", которая и похитила ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

  • Напомним, 23 октября в Киевской области женщина похитила 3-месячного мальчика. Малыша нашли живым и невредимым в Коцюбинском Киевской области.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать