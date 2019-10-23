Контуженная в зоне АТО: в полиции рассказали о похитительнице младенца

23 октября, 2019, 21:19

Похитительницей 3-месячного младенца на Киевщине оказалась 26-летняя женщина родом из Бердичева, ранее потерявшая ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киевщины.

"26-летняя злоумышленница - уроженка Бердичева с образованием воспитателя, получила контузию в зоне АТО. Женщина была беременна от сожителя, однако у нее произошло внезапное прерывание беременности. Об этом своему любимому она не сообщала и продолжала имитировать будущее материнство. Три месяца женщина жила в хостеле, а потом заявила близким, что находится в роддоме. в этот момент злоумышленница присоединилась к волонтерским сообществам, которые предлагают помощь молодым родителям. Под этим предлогом и познакомилась с потерпевшей матерью", - говорится я в сообщении.

Когда женщины встретились, мать дала подержать малыша "волонтерке", которая и похитила ребенка.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.