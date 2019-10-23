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Espreso.tvСпортКоноплянка нашел виновного в провале "Шахтера" в матче ЛЧ

Коноплянка нашел виновного в провале "Шахтера" в матче ЛЧ


фото: REUTERS
Евгений Коноплянка заявил, что "Шахтеру" в матче против хорватского "Динамо" в Лиге чемпионов мешал испанский рефери Матео Лаос

Об этом сообщает "Футбол 1" .

В частности, Евгений Коноплянка заявил, что Лаос ошибся в ситуации с назначением в ворота "Шахтера" пенальти, когда голкипер дончан Андрей Пятов свалил в своей штрафной на газон форварда "Динамо" из Загреба Марио Гавранович.

"Для меня - это не пенальти. Мяч не летела в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч, но этот судья получает везде нас, особенно меня", - сказал Коноплянка.

По его словам, арбитр упорно не замечал постоянных нарушений со стороны соперника.

"Сталкивался с Лаосом 10 раз в поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было посадить на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было бы ? Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал ", - рассказал Коноплянка, который в игре с" Динамо "забил за" Шахтер "первый гол в Лиге чемпионов.

  • 22 октября в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" не смог переиграть на своем поле "Динамо" из Загреба.
  • В другом матче Лиги чемпионов гол украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского не спас итальянцев от сокрушительного поражения в игре с "Манчестер Сити".

 

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