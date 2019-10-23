 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКабмин принял решение сделать 6 января выходным днем

Кабмин принял решение сделать 6 января выходным днем


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров одобрил проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году, которым сделал 6 января выходным днем

Об этом премьер Алексей Гончарук рассказал на брифинге, сообщает Укринформ .

"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января. Это суть решения, которое мы приняли", - сказал он.

Как известно, 7 января украинские христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать