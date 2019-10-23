Кабмин принял решение сделать 6 января выходным днем
23 октября, 2019, 17:07
Кабинет министров одобрил проект распоряжения о переносе рабочих дней в 2020 году, которым сделал 6 января выходным днем
Об этом премьер Алексей Гончарук рассказал на брифинге, сообщает Укринформ .
"6 января мы решили сделать выходным днем и перенесли рабочий день на 11 января. Это суть решения, которое мы приняли", - сказал он.
Как известно, 7 января украинские христиане восточного обряда отмечают Рождество Христово.
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