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Espreso.tvОбществоДо +20: четверг в Украине будет снова с туманами, - синоптик Диденко

До +20: четверг в Украине будет снова с туманами, - синоптик Диденко

Четверг, 24 октябрю, будет в Украине с туманами, которые постепенно расширяются

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Четверг в Украине будет с туманами. Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень. Осадки все еще маловероятны.", - отметила Диденко.

Температура воздуха + 15 + 20 градусов, на Западе до +24 градусов.

В Киеве 24-го октября без осадков, туман, + 16 + 19 градусов.

  • Напомним, похолодание начнется с понедельника, с 28-го октября. 30 октября в Украине возможен мокрый снег и ветер.
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