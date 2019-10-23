До +20: четверг в Украине будет снова с туманами, - синоптик Диденко

23 октября, 2019, 10:14

Четверг, 24 октябрю, будет в Украине с туманами, которые постепенно расширяются

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Четверг в Украине будет с туманами. Они постепенно расширяются, держатся все дольше в течение дня и, соответственно, постепенно погружают нас в позднюю осень. Осадки все еще маловероятны.", - отметила Диденко.

Температура воздуха + 15 + 20 градусов, на Западе до +24 градусов.

В Киеве 24-го октября без осадков, туман, + 16 + 19 градусов.