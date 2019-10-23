 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДепутат Шевченко от "Слуги народа" показал себя предателем и коллаборационистом, - Княжицкий

Депутат Шевченко от "Слуги народа" показал себя предателем и коллаборационистом, - Княжицкий

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в российском пропагандистском ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале". Там он успел наговорить, что акции "На капитуляции" организовали националисты против власти и заказчиков сейчас ищут правоохранительные органы. Языковой вопрос - был поднят ультранационалистами и привел к расколу общества. И еще много вещей, которые пропагандирует российская пропаганда

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в facebook в среду, 23 октября

"Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. Конечно, должна быть реакция от партии "Слуга народа", представителем которой он является с опровержением этих слов и извинениями перед украинцами. Но, к сожалению для Евгения Шевченко, он наговорил не только это. В самом начала эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти. Впоследствии он предложил встретиться украинской стороне напрямую с руководителем террористов Пушилиным. Это полностью ложится в российскую версию событий, где Кремль здесь ни при чем, в Украине гражданская война - договаривайтесь сами. И это уже не особое мнение депутата", - отмечает в своей заметке Княжицкий.

По мнению народного депутата, выступление представителя власти от имени власти с предложением договариваться с террористами - это государственная измена. Евгения Шевченко должен взять под стражу СБУ, а перед тем снять неприкосновенность с него Верховная Рада.

"Хочу призвать все проукраинские силы поддержать снятие неприкосновенности с Евгения Шевченко и подписать заявление о преступлении, которое будет направлено в СБУ. Надеюсь что в "Слуге народа" вспомнят, что они слуги народа Украины, а не Кремля и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта" .

Напомним, что 22 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 октября, 2019 среда

больше новостей

23 октября, 2019 среда

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать