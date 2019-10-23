Депутат Шевченко от "Слуги народа" показал себя предателем и коллаборационистом, - Княжицкий

23 октября, 2019, 15:42

Депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в российском пропагандистском ток-шоу "Большая игра" на "Первом канале". Там он успел наговорить, что акции "На капитуляции" организовали националисты против власти и заказчиков сейчас ищут правоохранительные органы. Языковой вопрос - был поднят ультранационалистами и привел к расколу общества. И еще много вещей, которые пропагандирует российская пропаганда

Об этом народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал на своей странице в facebook в среду, 23 октября

"Евгений Шевченко показал себя предателем и коллаборационистом. Конечно, должна быть реакция от партии "Слуга народа", представителем которой он является с опровержением этих слов и извинениями перед украинцами. Но, к сожалению для Евгения Шевченко, он наговорил не только это. В самом начала эфира он заявил, что будет говорить от имени украинской власти. Впоследствии он предложил встретиться украинской стороне напрямую с руководителем террористов Пушилиным. Это полностью ложится в российскую версию событий, где Кремль здесь ни при чем, в Украине гражданская война - договаривайтесь сами. И это уже не особое мнение депутата", - отмечает в своей заметке Княжицкий.

По мнению народного депутата, выступление представителя власти от имени власти с предложением договариваться с террористами - это государственная измена. Евгения Шевченко должен взять под стражу СБУ, а перед тем снять неприкосновенность с него Верховная Рада.

"Хочу призвать все проукраинские силы поддержать снятие неприкосновенности с Евгения Шевченко и подписать заявление о преступлении, которое будет направлено в СБУ. Надеюсь что в "Слуге народа" вспомнят, что они слуги народа Украины, а не Кремля и сами инициируют уголовное дело против коллаборанта" .

Напомним, что 22 октября народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале