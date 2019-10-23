Децентрализация: в Раде предлагают сократить количество депутатов облсоветов на треть, местных советов - вдвое

23 октября, 2019, 16:34

В рамках реформы планируется сократить количество депутатов областных и местных советов

Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Александр Корниенко, сообщает Укринформ .

"По количеству депутатов в облсоветах. Мы планируем пересмотреть то количество, которое сейчас, чтобы более эффективно было. Где-то на треть примерно их уменьшить", - сказал нардеп.

Депутат также предположил возможное сокращение количества депутатов местных советов.

"У нас сейчас около 100 тысяч депутатов местных советов. Их будет около 60 тысяч. То есть почти вдвое уменьшится количество депутатов местных советов", - отметил Корниенко.