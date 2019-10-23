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Espreso.tvОбществоЧтобы не думали по-западному: член Общественной палаты РФ предложил закрыть все театры и запретить английский в школах

Чтобы не думали по-западному: член Общественной палаты РФ предложил закрыть все театры и запретить английский в школах

Член Общественной палаты России Павел Пожигайло заявил, что хотел бы закрыть все театры в стране, распустить Минкульт и запретить изучение английского в школах

Об этом он сказал в эфире российского телеканала Царьград ТВ, сообщает Новое время.

Пожигайло пояснил, что, изучая английский с первого класса, школьники начинают "думать по-западному", и это "меняет мировоззрение".

"Язык - это оружие массового поражения, которое было принесено нам в 1990-е", - сказал он.

Пожигайло добавил, что нужно закрыть все театры, потому что их задача - "заменить храмы и отвлечь человека от счастья в семье".

"Это абсолютно продуманная системная диверсия", - резюмировал он.

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