Бывший боевик "ЛНР" рассказал в СБУ о преступлениях террористов
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции ЛНР"", - говорится в сообщении.
Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории.
"Бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники", - пишут в СБУ.
Сотрудники спецслужбы провели проверку и установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений.
Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства.
По решению суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.
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