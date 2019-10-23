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Espreso.tvОбществоБывший боевик "ЛНР" рассказал в СБУ о преступлениях террористов

Бывший боевик "ЛНР" рассказал в СБУ о преступлениях террористов


фото: ap
В рамках спецоперации Служба безопасности вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика, который предоставил органам информацию о деятельности силового блока "ЛНР"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделение так называемой 4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции ЛНР"", - говорится в сообщении.

Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях "молодой республики", он вскоре покинул боевиков. Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории.

"Бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям свидетельство о преступной деятельности оккупантов на территории нашей страны и наличии российской военной техники", - пишут в СБУ.

Сотрудники спецслужбы провели проверку и установили, что мужчина не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил тяжких преступлений.

Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против нашего государства.

По решению суда бывший боевик освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

 

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