Больше воды, овощей и фруктов и влажная уборка: врач посоветовал, как уберечься от смога

23 октября, 2019, 19:04

Врач дал советы, как уберечься от смога без постоянного пребывания дома

Об этом рассказал главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка, передает " Укринформ".

"Если люди с аллергией, астмой испытывают ухудшение самочувствия, лучше создать определенный микроклимат в домашних условиях - влажность воздуха должна быть 40-60%, целесообразно использование увлажнителей воздуха. Также нужно делать влажную уборку в том помещении, где человек находится больше всего времени. Возможно, посоветуйтесь с семейным врачом или пульмонологом о целесообразности проведения дополнительных ингаляций с профилактической целью", - отметил Стойко.

По словам врача, надо следить за питьевым режимом, больше употреблять жидкости. Более есть овощей, фруктов - тыквы, груш, яблок.

"Стоит пить травяные чаи. Более здоровое питание будет способствовать тому, что токсины не будут скапливаться, будет хорошо работать выделительная система", - рассказал он.

В то же время врач отметил, что сейчас нет объективных данных о росте содержания вредных веществ в воздухе в Киеве.

"Сейчас трудно оценить, насколько туман в Киеве вреден, так как сейчас нет объективных данных. Некоторые специалисты говорят, что туман влияет на это наблюдение. К тому же со спутников невозможно проанализировать химический состав смога. В то же время мониторинг, который у нас проводят, не показывает опасности. У нас бывает превышение (содержания вредных веществ в воздухе, - ред.) и в течение обычных наблюдений. А сейчас, если такие превышения будут, то совпало несколько факторов - сжигание листьев, горение торфяников, возможно, каких-то свалок. Эти выбросы - смесь газов, которую можно почувствовать", - пояснил Стойка.

В отношении людей, которые ведут активный образ жизни и занимаются физическими упражнениями, врач советует перенести физическую активность поближе к природе и не заниматься спортом там, где ощущается запах от продуктов горения или есть автотрасса.

"Полностью изолироваться не стоит, человек не должен быть под домашним арестом. Попробуйте прогулки в парках, скверах, более внимательно относитесь к себе. Если человек чувствует запах, тогда не стоит в этих местах активно заниматься физическими нагрузками. Лучше находить места, где мало транспорта, вода или леса, парки, там где априори есть много свежего воздуха, кислорода, так как лес очищает воздух", - добавил врач.