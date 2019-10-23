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Espreso.tvОбществоБогдан встретился с послами G7: ОПГ заявляет, что ПриватБанк не будут отдавать Коломойскому

Богдан встретился с послами G7: ОПГ заявляет, что ПриватБанк не будут отдавать Коломойскому

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и его заместители Андрей Смирнов и Юлия Ковалив встретились с послами стран G7

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ.

"Украинская сторона проинформировала о приоритетах и дальнейших шагах по поводу инициатив, направленных на экономический рост и улучшение инвестиционного климата, а также сообщила о том, что проекты законов о незаконном обогащении и анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины" (отделение деятельности по транспортировке топлива) будут рассмотрены на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Кроме того, участники встречи обсудили сотрудничество Украины с МВФ и вопросы ПриватБанка.

"Особое внимание акцентировали на переговорном процессе с Международным валютным фондом, реформировании банковского сектора и возвращении средств обанкротившихся банков. Приняв решение о национализации, государство вложило в ПриватБанк 155,3 млрд грн, что позволило сохранить средства украинцев. Мы считаем, что каковы бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам", - сообщили в ОПГ.

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