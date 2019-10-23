Без "пластика": правительство начало эксперимент по электронным водительским удостоверениям и техпаспортам

23 октября, 2019, 14:39

Кабинет министров Украины принял постановление о проведении эксперимента по внедрению электронных водительских удостоверений и техпаспортов

Об этом вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил в Facebook.

Отмечается, что в мобильное приложение "Действие", который скоро выйдет, можно будет загрузить электронные документы.

"Приняли постановление на заседании Кабмина о проведении эксперимента по внедрению электронных водительских удостоверений и (внимание !!!) техпаспортов (в первой версии - только если вы владелец авто)! Поэтому ждите мобильное приложение Действие, в который вы можете скачать электронные документы. Все в разработке. Двигаемся по плану ", - пояснил Федоров.

По его словам, только в этом году штрафов за забытый документ был более чем 71 млн грн.