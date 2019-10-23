Аварии на "Фукусиме" и в Чернобыле: Зеленский в Японии обсудил утилизацию ядерных отходов

23 октября, 2019, 09:12

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что важной частью переговоров стал обмен опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций.

Зеленский на встрече отметил эффективность деятельности украинского-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.

"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС" Фукусима-1 "путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма" Фукусима - Чернобыль ". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", - добавил президент Украины.