Аварии на "Фукусиме" и в Чернобыле: Зеленский в Японии обсудил утилизацию ядерных отходов
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что важной частью переговоров стал обмен опытом по вопросам преодоления последствий ядерных чрезвычайных ситуаций.
Зеленский на встрече отметил эффективность деятельности украинского-японского совместного комитета по вопросам сотрудничества в сфере улучшения послеаварийного реагирования на чрезвычайные ситуации на атомных электростанциях.
"Мы подтверждаем свое намерение продолжать сотрудничество по вопросам преодоления последствий аварии на АЭС" Фукусима-1 "путем взаимодействия между нашими странами в рамках так называемого механизма" Фукусима - Чернобыль ". Перспективное направление деятельности - разработка и внедрение новых технологий утилизации радиоактивных отходов", - добавил президент Украины.
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