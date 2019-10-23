Арахамия обещает привести на ток-шоу свидетеля того, что "слугам" предлагали по $30 тыс.
Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Я на "Право на владу" приведу одного свидетеля, который даст показания об этих $30 тыс. долларов, чтобы вся страна посмотрела. Это свидетель того, что деньги предлагали. Доказательств нет прямых, так как был бы тогда другой разговор", - заявил Арахамия .
По его словам, сейчас в Раде новых парламентариев пытаются затянуть в "шкурняки".
Глава фракции добавил, что он получал сигналы о том, что депутатам предлагают взятки:
"Сначала услышали сигналы, что предлагают $25 тыс. долларов, если воздержатся от голосования. Затем другая подошла и говорит о $30 тыс.".
Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.
23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.
Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе .
- Речь идет о законопроекте № 2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Он предлагает отменить работу так называемых электронных площадок, по которым оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в Единую базу. Услуга платная, цена колеблется от 680 до 1800 грн за одну операцию. Эти электронные площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценко.
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