Арахамия обещает привести на ток-шоу свидетеля того, что "слугам" предлагали по $30 тыс.

23 октября, 2019, 16:05

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пообещал привести на телеканал 1+1 в эфир политического ток-шоу "Право на власть" свидетеля того, что народным депутатам предлагали деньги за неголосование за законопроект

Об этом он заявил во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Я на "Право на владу" приведу одного свидетеля, который даст показания об этих $30 тыс. долларов, чтобы вся страна посмотрела. Это свидетель того, что деньги предлагали. Доказательств нет прямых, так как был бы тогда другой разговор", - заявил Арахамия .

По его словам, сейчас в Раде новых парламентариев пытаются затянуть в "шкурняки".

Глава фракции добавил, что он получал сигналы о том, что депутатам предлагают взятки:

"Сначала услышали сигналы, что предлагают $25 тыс. долларов, если воздержатся от голосования. Затем другая подошла и говорит о $30 тыс.".

Ранее сообщалось, что ОПГ закидает 11 нардепам- "слугам" взяточничество: по $30 тыс. за противодействие законопроекту об электронных площадках при оценке недвижимости.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию.

Зеленский заявил, что все нардепы от "Слуги народа", причастные к этому скандалу, пройдут проверку на полиграфе .