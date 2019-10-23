Американские бомбардировщики провели тренировку над Черным морем
23 октября, 2019, 08:38
Американские стратегические бомбардировщики B-52H провели совместную тренировку с самолетами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Черного моря
Об этом сообщает пресс-служба Командования ВВС США в Европе.
Полет, длившийся около 12:00, включал в себя совместную тренировку.
Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана), проводят тренировки совместно с европейскими союзниками.
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