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Espreso.tvМирАмериканские бомбардировщики провели тренировку над Черным морем

Американские бомбардировщики провели тренировку над Черным морем

Американские стратегические бомбардировщики B-52H провели совместную тренировку с самолетами ВВС Румынии, Грузии и Украины над акваторией Черного моря

Об этом сообщает пресс-служба Командования ВВС США в Европе.

Полет, длившийся около 12:00, включал в себя совместную тренировку.

Военнослужащие 2-го бомбардировочного крыла, базирующегося на авиабазе Барксдейл (штат Луизиана), проводят тренировки совместно с европейскими союзниками.

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