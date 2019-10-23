Абромавичус получил допуск к гостайне
23 октября, 2019, 18:28
Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Абромавичюс получил допуск к государственной тайне
Об этом сообщил Роман Бондарь, заместитель директора концерна по вопросам трансформаций в своем Facebook.
"Абромавичюс получил допуск к гостайне", - написал он.
Он также передал месседж всем тем, кто не хотел этого решения.
"Для каждого, кто в последний месяц мечтал и ожидал отрицательного решения по этому вопросу, генерировал контрмеры, саботировал изменения и устраивал провокации, у меня есть сообщение: Спасибо, что нашлись. Мы вас заметили. Каждому таракану - свой тапок. И не стоит тратить время на больничные. Не помогут", - отметил Бондарь.
- Ранее СМИ сообщали, что Абромавичюс находится в процессе получения допуска к государственной тайне.
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