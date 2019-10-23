22 октября на Донбассе погиб 35-летний военный из Коломыи
Об этом сообщила волонтер Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич в Facebook.
"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловичка (10.08.1984 - 22.10.2019) бойца военная часть А0666 (28 механизированная бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ... ", - говорится в сообщении Вандич.
Напомним, что противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).
Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно