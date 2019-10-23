22 октября на Донбассе погиб 35-летний военный из Коломыи

23 октября, 2019, 13:59

22 октября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный

Об этом сообщила волонтер Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич в Facebook.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловичка (10.08.1984 - 22.10.2019) бойца военная часть А0666 (28 механизированная бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ... ", - говорится в сообщении Вандич.

Напомним, что противник обстреливал позиции подразделений ООС с запрещенных минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия и противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР).

Кроме того, фиксировался огонь вражеских снайперов.