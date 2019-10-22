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Espreso.tvОбществоЗеленский в Японии встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Зеленский в Японии встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках визита в Японию

Об этом сообщает Офис президента в Facebook.

Отмечается, что во время встречи поднимался вопрос войны на Донбассе и оккупации Крыма: Нурсултан Назарбаев заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандском формате", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

 

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