Зеленский договорился с президентом Бразилии о расширении товарооборота между странами

22 октября, 2019, 13:15

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии ", - отметил Владимир Зеленский .

Он предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией ", - сказал Зеленский.

Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.