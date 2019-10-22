Зеленский договорился с президентом Бразилии о расширении товарооборота между странами
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии ", - отметил Владимир Зеленский .
Он предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.
"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией ", - сказал Зеленский.
Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".
Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.
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