 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский договорился с президентом Бразилии о расширении товарооборота между странами

Зеленский договорился с президентом Бразилии о расширении товарооборота между странами


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Японию обсудил с бразильским коллегой Жаиром Болсонару расширение товарооборота между Украиной и Бразилией

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Бразилия - наш главный торговый партнер в Латинской Америке. Приветствую расширение присутствия бразильских компаний в Украине и украинских - в Бразилии ", - отметил Владимир Зеленский .

Он предложил восстановить правительственную комиссию, чтобы согласовать все позиции в этом направлении.

"У нас состоится большая приватизация, мы сейчас представляем немало проектов, которые показывают, что в Украину вкладывать выгодно. Я верю, что мы действительно должны построить мощные отношения между Украиной и Бразилией ", - сказал Зеленский.

Во время встречи также обсудили перспективы сотрудничества в космической отрасли. Украинская сторона предложила перезапустить совместный космический проект с использованием космодрома "Алкантара".

Жаир Болсонару пригласил Владимира Зеленского в Бразилию и согласился на его приглашение посетить Украину в следующем году.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 октября, 2019 вторник

больше новостей

22 октября, 2019 вторник

21 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать