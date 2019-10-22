Южная Корея подняла по тревоге истребители из-за шести военных самолетов РФ
Как сообщает Reuters, шесть самолетов ППС РФ нарушили зону распознавания южнокорейской ПВО в течение шестичасового периода.
Согласно сообщению Объединенного комитета начальников штабов Сеула (JCS), это 20-е нарушение зоны распознавания ПВО Южной Кореи российскими военными самолетами в этом году.
"Наши военные срочно подняли истребители для отслеживания и мониторинга самолетов и передачи предупреждающих сообщений", - говорится в заявлении JCS.
Российские самолеты не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, подчеркнули в Сеуле.
В Минобороны РФ заявили, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 провели патрулирование на Дальнем Востоке.
"На отдельных этапах маршрута экипажи Ту-95МС сопровождали пара истребителей F-15, F-16 (ВВС Южной Кореи) и F-2 (ВВС Японии)", - добавили в российском военном ведомстве.
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