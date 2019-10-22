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Espreso.tvОбществоИндивидуальная подготовка и видеофиксация экзаменов: МВД изменило правила получения водительского удостоверения

Индивидуальная подготовка и видеофиксация экзаменов: МВД изменило правила получения водительского удостоверения


фото: today.ua
Министерство внутренних дел изменило процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол

Об этом сообщает пресс служба МВД в Facebook.

Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен состоит в территориальном центре МВД, в котором успешно составлен теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;
  • возможность применения фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов
  • свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, зато оно в электронном виде вносится заведением в Единый государственный реестр МВД.

Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, основные из которых следующие:

  • получить или обменять водительское удостоверение невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
  • в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-фактор владельца удостоверения.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол: состоялась передача функции аккредитации учреждений от Главного сервисного центра МВД в региональных сервисных центров МВД, что позволило сократить время прохождения этой процедуры, поскольку документы будут рассматриваться по месту нахождения таких заведений, к тому же, это позволит субъектам хозяйствования сэкономить средства на транспортных расходах.

Постановлением также предусмотрено, что сертификаты о государственной аккредитации, выданные после 5 июля 2016 заведениям, аккредитованным Главным сервисным центром МВД, считаются бессрочными.

 

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