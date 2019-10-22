Wizz Air начнет летать из Запорожья, - СМИ

22 октября, 2019, 10:25

Компания Wizz Air может открыть шесть маршрутов из Запорожья

Об этом свидетельствует анализ системы бронирования авиаперевозчика, пишет avianews .

Речь идет о рейсах в Вену, Вильнюс, Будапешт, Гданьск, Краков и Вроцлав.

При выборе данных направлений система выдает информацию, маршруты подлежат одобрению со стороны власти (This route is pending regulatory approval). При выборе комбинации других направлений соответствующее поле остается пустым.

Благодаря подобному анализу в прошлом году стало известно о предстоящем открытии Wizz Air рейсов из Львова во Франкфурт-Хан за несколько недель до того, как маршрут официально анонсировал авиаперевозчик.

Запорожье, в случае его официального анонсирования, станет пятым городом в Украине после Львова, Одессы, Киева и Харькова в маршрутной сети Wizz Air.

Полеты сюда бюджетник планировал начать еще в 2008 году с открытием рейсов Киев-Запорожье, однако впоследствии пересмотрел свои планы.

22 октября аэропорт Запорожье открылся в 6 утра после капитального ремонта аэродрома, который охватил замену покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона.