Wizz Air будет летать из Запорожья в 6 европейских городов

22 октября, 2019, 14:22

Венгерский лоукостер Wizz Air запускает из Запорожья рейсы в Гданьск, Вроцлав, Краков (Польша), Вену (Австрия), Будапешт (Венгрия) и Вильнюс (Литва)

Об этом заявил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген, сообщает Интерфакс-Украина .

Рейсы будут осуществляться дважды в неделю:

- в Гданьск - по понедельникам и пятницам (с 30 марта);

- до Вроцлава - по средам и воскресеньям (с 29 марта);

- в Будапешт - по четвергам и воскресеньям (с 29 марта);

- в Вену - по четвергам и воскресеньям (с 29 марта);

- в Краков - по средам и воскресеньям (с 29 марта);

- в Вильнюс - по понедельникам и пятницам (с 30 марта).

Стоимость составит от 569 грн в одну сторону.

"Мы всегда стараемся найти" бриллианты ", которые еще не обработаны. Это один из примеров, когда за последние пару лет аэропорт Запорожье так развился. Там есть большой потенциал к дальнейшему росту ", - сказал Эйдхаген.