Wizz Air будет летать из Запорожья в 6 европейских городов
Об этом заявил директор по персоналу Wizz Air Holdings Plc Йохан Эйдхаген, сообщает Интерфакс-Украина .
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю:
- в Гданьск - по понедельникам и пятницам (с 30 марта);
- до Вроцлава - по средам и воскресеньям (с 29 марта);
- в Будапешт - по четвергам и воскресеньям (с 29 марта);
- в Вену - по четвергам и воскресеньям (с 29 марта);
- в Краков - по средам и воскресеньям (с 29 марта);
- в Вильнюс - по понедельникам и пятницам (с 30 марта).
Стоимость составит от 569 грн в одну сторону.
"Мы всегда стараемся найти" бриллианты ", которые еще не обработаны. Это один из примеров, когда за последние пару лет аэропорт Запорожье так развился. Там есть большой потенциал к дальнейшему росту ", - сказал Эйдхаген.
Читайте также
-
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно
-
17 октября, 2019 Виталий Портников: Запад может утратить интерес к Украине
Читайте также
-
21 октября, 2019 Виталий Портников: Украинцы снова "русские"
-
21 октября, 2019 Главный эксперт НБУ: Экономика становится человекоцентричной
-
18 октября, 2019 Еще больше крови? 5 книг, от которых вам действительно будет страшно