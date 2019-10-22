Визит Зеленского в Японию: происходит интронизация императора. ПРЯМОЙ ЭФИР

22 октября, 2019, 07:21

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра рейва, что можно перевести как "хорошая гармония".

Отметим, что последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.