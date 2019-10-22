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Espreso.tvОбществоВизит Зеленского в Японию: происходит интронизация императора. ПРЯМОЙ ЭФИР

Визит Зеленского в Японию: происходит интронизация императора. ПРЯМОЙ ЭФИР

Президент Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская участвуют в интронизации японского императора Нарухито

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Токио съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран. С новым императором в Японии началась новая эра рейва, что можно перевести как "хорошая гармония".

Отметим, что последняя интронизация японского императора состоялась 30 лет назад.

 

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