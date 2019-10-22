Визит Зеленского в Японию: происходит интронизация императора. ПРЯМОЙ ЭФИР
22 октября, 2019, 07:21
Президент Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская участвуют в интронизации японского императора Нарухито
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