Вместе с Сивохо: комитет по правам человека начал выездное заседание на Донбассе

22 октября, 2019, 15:45

Парламентский Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий впервые проводит выездное заседание в Луганской и Донецкой областях, которое продлится 5 дней

Об этом сообщил глава комитета народный депутат Дмитрий Лубинец, сообщает пресс-служба комитета.

"Впервые в истории украинского парламента выездное заседание продлится 5 дней. Все это время Комитет будет работать в Донецкой и Луганской областях. Мы отойдем от традиционного официоза, когда выездное заседание ограничивалось визитом в военно-гражданские администрации. Зато побываем в пунктах пропуска, осмотрим разрушенные в результате войны города и села, объекты социальной инфраструктуры и предприятия, пообщаемся с людьми, которые живут в "серой" зоне ", - заявил Лубинец.

По его словам, такой формат позволит нардепам воочию увидеть все аспекты жизни на Донбассе.

"Все члены Комитета воочию увидят условия жизни наших граждан, услышат об их проблемах из первых уст. Надеюсь, это поможет нам принимать правильные и эффективные решения, а главное - поможет сформировать системную и действенную государственную политику в отношении этого региона", - отметил Лубинец .

Он также сообщил, что комитет по правам человека прошлого созыва так и не смог провести выездное заседание на Донбассе из-за отсутствия кворума.

Новый советник секретаря СНБО по вопросам Донбасса Сергей Сивохо тоже присутствует в этой делегации, как свидетельствует его Facebook.