В Запорожье аэропорт возобновил работу после капитального ремонта

22 октября, 2019, 14:17

Международный аэропорт "Запорожье" 22 октября возобновил работу после капитального ремонта взлетно-посадочной полосы

Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк в Facebook.

"Сегодня запорожский аэропорт возобновил работу после капремонта взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Ремонт полосы в Запорожье длился со 2 сентября. В связи с этим аэропорт временно закрывал искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не принимал самолеты.