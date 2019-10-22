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Espreso.tvОбществоВ Запорожье аэропорт возобновил работу после капитального ремонта

В Запорожье аэропорт возобновил работу после капитального ремонта

Международный аэропорт "Запорожье" 22 октября возобновил работу после капитального ремонта взлетно-посадочной полосы

Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк в Facebook.

"Сегодня запорожский аэропорт возобновил работу после капремонта взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Ремонт полосы в Запорожье длился со 2 сентября. В связи с этим аэропорт временно закрывал искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не принимал самолеты.

 

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