В Запорожье аэропорт возобновил работу после капитального ремонта
22 октября, 2019, 14:17
Международный аэропорт "Запорожье" 22 октября возобновил работу после капитального ремонта взлетно-посадочной полосы
Об этом сообщил запорожский городской голова Владимир Буряк в Facebook.
"Сегодня запорожский аэропорт возобновил работу после капремонта взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.
Ремонт полосы в Запорожье длился со 2 сентября. В связи с этим аэропорт временно закрывал искусственную и грунтовую взлетно-посадочные полосы и не принимал самолеты.
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