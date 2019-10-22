В Украине окончательно прекратил работу банк после 4,5 лет ликвидации
22 октября, 2019, 15:38
Государственный регистратор внес в ЕГР запись о регистрации прекращения АБ "Порто-Франко" как юридического лица. Ликвидация банка длилась около 4,5 лет
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