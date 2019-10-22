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Espreso.tvОбществоВ Украине окончательно прекратил работу банк после 4,5 лет ликвидации

В Украине окончательно прекратил работу банк после 4,5 лет ликвидации


фото: minfin.com.ua
Государственный регистратор внес в ЕГР запись о регистрации прекращения АБ "Порто-Франко" как юридического лица. Ликвидация банка длилась около 4,5 лет

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Согласно статье 52 Закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными. Вкладчикам "Порто-Франко" Фондом гарантирования выплачено 433, 7 млн грн возмещения.

 
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