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Espreso.tvОбществоВ Украине хотят сделать цифровыми водительское удостоверение и техпаспорт

В Украине хотят сделать цифровыми водительское удостоверение и техпаспорт


фото: expres.online
"Действие" разрабатывает пилотный проект цифровых водительского удостоверения и технического паспорта транспортного средства

Об этом говорится на странице в Facebook онлайн-сервиса государственных услуг "Действие".

"Документы в смартфоне позволят гражданину управлять транспортным средством без наличия физических водительских прав, а патрульной полиции - легко проверять их подлинность и лицо водителя за онлайн-запросом в реестр транспортных средств", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что приложение может уменьшить количество штрафов за, например, забытое дома водительское удостоверение.

 

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