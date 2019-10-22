В Украине хотят сделать цифровыми водительское удостоверение и техпаспорт
22 октября, 2019, 10:54
"Действие" разрабатывает пилотный проект цифровых водительского удостоверения и технического паспорта транспортного средства
Об этом говорится на странице в Facebook онлайн-сервиса государственных услуг "Действие".
"Документы в смартфоне позволят гражданину управлять транспортным средством без наличия физических водительских прав, а патрульной полиции - легко проверять их подлинность и лицо водителя за онлайн-запросом в реестр транспортных средств", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что приложение может уменьшить количество штрафов за, например, забытое дома водительское удостоверение.
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