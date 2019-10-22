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Espreso.tvОбществоВ РФ потребовали от Украины признания аннексии Крыма для "диалога о морской границе"

В РФ потребовали от Украины признания аннексии Крыма для "диалога о морской границе"

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил о возможности урегулирования вопроса о российско-украинской морской границе в случае признания Украиной аннексии Крыма

Об этом Руденко сказал в интервью, передают российские СМИ.

При этом российский дипломат предположил, что в вопросе урегулирования речь может идти о ст. 298 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, что предусматривает применение процедуры при отсутствии нерешенных территориальных споров.

"Если ссылка на эту процедуру означает готовность украинской власти признать суверенитет России над Крымским полуостровом, это, конечно, могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между нашими странами", - сказал Руденко.

При этом российский чиновник высказал мнение, что в вопросе разграничения акватории Азовского моря указанную Конвенцию применять нельзя, поскольку это море считается внутренними водами двух стран и разграничение в нем, по мнению МИД РФ, должно происходить на основе двусторонних соглашений.

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